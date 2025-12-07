Perú logra la medalla de plata en vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

En una dramática final en el Coliseo Dibós, la selección peruana se quedó con la medalla de plata en vóley femenino de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, tras caer por 3-1 ante Venezuela.

Al ritmo del "Perú, Perú", nuestras jugadoras dieron dura pelea como se evidenció en los parciales (19-25, 18-25, 25-19 y 19-25).

Pese al resultado, los miles de hinchas que llenaron el recinto reconocieron el esfuerzo y actitud de las dirigidas por Antonio Rizola, para lograr la presea de plata.

"Esta medalla es el resultado de 10 meses de entrenamiento. Me siento orgullosa de todo el equipo y agradecida con el público que nos apoyó desde el inicio. Toca seguir para darle más alegrías al país", manifestó Camila Monge.

Medalla de plata

Cabe destacar que esta disciplina se disputó con jugadoras de la categoría Sub-19. La medalla de bronce fue para Colombia, que derrotó por 3-0 a Bolivia.

También se entregó premios individuales a las peruanas Ariana Vásquez (mejor punta) y Líana Torres (mejor libero), así como a la mejor armadora, la mejor opuesta, la segunda mejor punta, la mejor y segunda mejor central.

Para llegar a la final, la bicolor venció en la fase de grupos a Bolivia por 3-1 y a Colombia por 3-2. También cayó 3-2 ante Venezuela, por lo que el cotejo por el oro era una especie de revancha.

El equipo nacional estuvo integrado por Ariana Vásquez, Camila Monge, Brenda Quiroz, Alexa Vega Centeno, Dafne Díaz, Fátima Villafuerte, Gianella Chanca, Liana Torres, Mariana Chalco, Mariangela Silva, Naomi Palomino y Susana Castro.