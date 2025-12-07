Christian Cueva vuelve al fútbol peruano: será nuevo jugador de Juan Pablo II

A través de sus redes sociales, el club Juan Pablo II publicó este domingo un video donde dio indicios de que Christian Cueva se convertirá en nuevo jugador del equipo de Chongoyape de cara a la próxima temporada.

En el video publicado en su cuenta de Facebook, se observa la camiseta del club, una lámpara de Aladino y se escucha una cumbia de fondo, acompañado de emojis de un mago, el número '10', fuego y un reloj de arena.

Según informó RPP Noticias, el popular 'Aladino' será jugador de Juan Pablo II para la próxima temporada. El exjugador de la Selección Peruana sería presentado oficialmente este domingo a través de las redes sociales del club.

Números de Cueva y paso en otros equipos peruanos

De esta manera, 'Aladino' volvería al fútbol peruano tras su breve paso por Ecuador, donde militó en Emelec cerca de seis meses. 'Cuevita' participó en 17 encuentros, anotó dos goles y sumó dos asistencias, sin superar los mil minutos jugados, terminando en el banquillo en su etapa final.

Antes de jugar en el extranjero, el mediocampista jugó en Cienciano del Cusco hasta junio de este año. En su trayectoria también ha vestido las camisetas de la San Martín, César Vallejo y Alianza Lima.