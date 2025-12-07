¡No va más! Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras perder con Sporting Cristal

El argentino Néstor Gorosito no seguirá como entrenador de Alianza Lima después de la derrota del último sábado ante Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva, por los playoffs del cupo a la Copa Libertadores.

A través de su cuenta oficial de X (Antes Twitter), el cuadro íntimo detalló que "hará efectiva la cláusula de salida estipulada para esta decisión" y también le agradeció por su aporte durante este periodo.

En la parte final del comunicado, se detalla que la institución aliancista anunciará al nuevo comando técnico que tomará las riendas del equipo para afrontar la temporada 2026 en los próximos días.

La decisión y Perú 2 por segundo año

Las últimas horas fueron vitales para que la directiva tome la decisión respecto al inicio de la temporada 2026. Tras el partido, Alianza Lima canceló la conferencia de prensa y ningún directivo declaró.

La eliminación y la condición de "Perú 4" por segundo año consecutivo, lo que obliga al equipo a comenzar desde la Fase 1 de la competición continental en 2026, determinaron el fin de su etapa en el club blanquiazul.

Los números de Gorosito

Si bien Gorosito logró importantes ingresos económicos para el club con su participación en la Copa Libertadores y Sudamericana, en la Liga 1 2025 quedó en deuda. Durante esta temporada, Néstor Gorosito dirigió un total de 55 partidos, con un registro de 28 victorias, 15 empates y 12 derrotas.