Sporting Cristal venció a Alianza Lima por penales en un partido memorable en Matute

Sergio Peña falló en su definición y los rimenses avanzaron a la final de los playoffs de la Liga1 donde enfrentarán a Cusco FC por ser Perú 2 en la Copa Libertadores.

En un duelo digno de una final anticipada, Sporting Cristal venció a Alianza Lima por 5-4 en la tanda de penales, tras igualar 3-3 en los 90 minutos, y aseguró su clasificación a la final de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025. La noche en Matute tuvo de todo: remontadas, emociones hasta el último suspiro y un desenlace que dejó frustración en el cuadro blanquiazul y euforia en el conjunto celeste.

El partido inició con un ritmo frenético. Cristal golpeó temprano con un penal convertido por Martín Távara a los 7 minutos, pero Alianza reaccionó de inmediato. Eryc Castillo marcó el empate a los 16’ y, diez minutos después, puso el 2-1. En tiempo añadido del primer tiempo, Paolo Guerrero amplió la ventaja a 3-1, desatando la celebración en las tribunas del Alejandro Villanueva.

Sin embargo, la historia cambió radicalmente en los minutos finales. Sporting Cristal, obligado a arriesgar, encontró en Távara a su héroe inesperado. A los 82’ descontó y, ya en plena agonía, a los 91’ firmó su hat-trick para sellar el 3-3 que llevó la definición a los doce pasos. La visita logró sostener el envión anímico y llegó más fuerte a la tanda.

PEÑA FALLÓ SU PENAL

En los penales, ambos equipos mantuvieron la paridad hasta el fallo decisivo de Sergio Peña, cuyo remate fue contenido por el arquero rimense. Sporting Cristal anotó sus cinco disparos y se quedó con el pase a la final del play-off Perú 2, donde enfrentará a Cusco FC por un lugar directo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los íntimos, en cambio, cerraron la noche entre reclamos y desazón por haber dejado escapar una ventaja que parecía definitiva.