Golf nacional obtiene medallas de plata y bronce en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025

El Team Perú de golf obtuvo dos merecidas medallas en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 y dejó una gran impresión en el torneo. Nuestra compatriota Luisamariana Mesones, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), obtuvo la presea de plata en la categoría individual femenina, y ayudó a la conquista del bronce por equipos mixtos, junto a María Salinas, Patrick Sparks y Tiago Ledgard.

El Lima Golf Club, fue el epicentro de las acciones del 2 al 5 de diciembre, Mesones terminó los 72 hoyos reglamentarios empatada con la venezolana Vanessa Gilly en -7 para el campeonato (71-67-71-68), llevando el trámite al desempate donde se impuso nuestra compatriota. Previamente, la colombiana María José Marín se había asegurado el oro en -12.

Plata y bronce para Perú

Por equipos mixtos, Perú obtuvo el bronce con score agregado de -18, el mismo de Colombia, pero los cafeteros resultaron favorecidos por el ítem de desempate de los resultados de la ronda final (Felipe Álvarez -4 y María José Marín -4 contra Tiago Ledgard -4 y Luisamariana Mesones -3). Venezuela ganó el oro en -24.