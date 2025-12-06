Tenis peruano logra medallas de oro, plata y bronce en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

La delegación peruana de tenis de campo consiguió 3 preseas en las finales de dobles de tenis de campo en su participación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025. En emocionantes encuentros desarrollados en el Estadio Hermanos Buse en el Club Lawn Tennis de la Exposición en el distrito de Jesús María, la dupla conformada por Romina Ccuno y Arklon Huertas del Pino obtuvieron la medalla de bronce luego de vencer con parciales a la dupla venezolana conformada por Sofía Cabezas y Juan José Bianchi.

La final de dobles masculina la protagonizaron nuestros representantes Juan Pablo Varillas y Akrlon Huertas del Pino quienes fueron superados por la delegación colombiana compuesta por Juan Gómez y Alejandro Arcila. Mientras que en la femenina, Lucciana Pérez y Romina Ccuno obtuvieron el primer oro de la jornada luego de imponerse por 2-0 a las colombianas Carol Lizarazo y María Pérez.

“Me siento feliz por el partido de hoy, logramos sacar el resultado. Se sintió bastante el apoyo de todo el público, estamos muy contentas. Ahora me preparo para un nuevo torneo antes de que acabe el año, y a seguir dando lo mejor”, añadió Lucciana Pérez.

“Estoy contenta por la obtención del oro en casa (Perú), son mis segundos Juegos Bolivarianos y llegar a la final con el público que apoyó en todo momento me hizo sentir muy bien. Sabíamos que iba a ser ajustado, estamos muy felices”, declaró Romina Ccuno luego de conseguir la presea dorada.

La final de singles femenino será entre la representante de Venezuela, Sofía Cabezas y nuestra medallista bolivariana en dobles, Lucciana Pérez. Mientras que la final masculina será duelo de peruanos, ya que se enfrentarán Arklon Huertas del Pino y Juan Pablo Varillas.