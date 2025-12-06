Perú logra medalla de oro en marcha atlética en los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025

El deportista peruano Angelo Calcina, de la Región Puno, obtuvo la medalla de oro en la prueba de marcha atlética (5km), durante los XXIX Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025.

El estudiante dominó la competencia, a pesar del intenso calor en la capital paraguaya, pero eso no fue impedimento para que ocupe el primer lugar del podio.

El oro para el Perú

“La competencia ha sido muy peleada en todos los aspectos, el clima no ha sido de nuestro agrado, ya que soy de la Región Puno. Hacía demasiado calor, pero hemos podido lograr la medalla de oro. Me he preparado por un tiempo de dos años para esto. Mi objetivo era representar a mi país y luego conseguir un gran triunfo. Mi próximo objetivo es clasificar a un Sudamericano en la categoría U18”, declaró el campeón peruano.

Los XXIX Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025 se desarrollan del 30 de noviembre al 7 de diciembre, reuniendo a más de 1,500 atletas escolares de nueve países en una celebración del deporte formativo, la integración y el talento juvenil sudamericano.

Cabe señalar que, la delegación peruana que participa en este importante certamen cuenta con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).