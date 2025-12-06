Exfutbolista Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez supera seria lesión a la cadera con compleja cirugía

El exfutbolista de la selección peruana Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez Salcedo se recupera satisfactoriamente luego de haber sometido en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, del Seguro Social de Salud (EsSalud), a una exitosa cirugía de alta complejidad tras sufrir fractura de cadera y fémur.

A sus 78 años, la leyenda viviente del fútbol peruano expresó su agradecimiento al personal médico y asistencial por la atención oportuna, cálida y de calidad que se le brindó. “Estos feliz de la vida y agradezco a los médicos, enfermeras y técnicos por el trato que he recibido”, dijo el ‘Verdugo de la Bombonera’.

El histórico delantero peruano de los años 60 y 70 sufrió una caída el pasado 3 de noviembre, la cual afectó la prótesis de cadera izquierda que había recibido en el 2018, situación que puso en riesgo su movilidad y salud, explicó el doctor Marco Rebatta Zuzunaga, médico del Servicio de Ortopedia y Traumatología N°. 1 de la Unidad de Cirugía de Cadera del Hospital Almenara.

“Ante la complejidad del caso, el equipo de cirujanos especialistas evaluó que la fractura periprotésica comprometía el componente femoral de la prótesis. Esto exigía una intervención quirúrgica de alta especialización, sumada al manejo integral de sus antecedentes cardiovasculares, diabetes e hipertensión del paciente”, dijo el galeno.

Procedimiento altamente especializado

‘Cachito’ fue hospitalizado para completar estudios preoperatorios a fin de garantizar la efectividad de los procedimientos altamente especializados. “La intervención quirúrgica, realizada el 10 de noviembre, duró alrededor de cuatro horas y consistió en la revisión y reemplazo del componente femoral de la prótesis, colocación de un vástago de revisión de mayor longitud y estabilización de la fractura mediante alambre de cerclaje conocido como supercable”, relató el especialista.

Tratar este tipo de fracturas requiere amplia experiencia y permanente capacitación. “Se trata de cirugías de alto riesgo que solo pueden realizarse en hospitales que cuentan con las especialidades necesarias para resolver cualquier eventualidad. En el Hospital Almenara tenemos el nivel de soporte necesario y un equipo multidisciplinario de especialistas comprometido con brindar atención segura”, señaló el doctor Rebatta.

A pesar de sus antecedentes médicos y gracias a la atención conjunta brindada por los servicios de traumatología, cardiología, anestesiología y medicina interna, el hombre que con dos golazos en el estadio de Boca Juniors, en Buenos Aires, Argentina, clasificó al Perú al Mundial de México 70, mostró una evolución favorable tras la operación. “Su recuperación es progresa y esperamos que pronto pueda retomar el nivel de actividad previo al accidente”, sostuvo el médico.