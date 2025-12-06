Jairo Vélez deja Universitario de Deportes y se convierte en nuevo jugador de Alianza Lima

Jairo Vélez decidió no continuar en Universitario de Deportes y llegó a un acuerdo con Alianza Lima para la temporada 2026. Según reveló el periodista Gustavo Peralta, el futbolista le comunicó vía correo electrónico al dueño de su pase, César Vallejo, que se había concretado el acuerdo total con el club íntimo.

El mediocentro ofensivo ecuatoriano nacionalizado peruano precisó que entre el martes y el miércoles, el club trujillano cerrará la venta del pase con la institución blanquiazul. El monto de la operación es de 250 mil dólares (la mitad de los derechos le corresponde al jugador).

Números de Vélez y objetivo del fichaje

Durante su paso por Universitario de Deportes, Jairo Vélez anotó tres goles y brindó dos asistencias en 37 partidos jugados entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. El fichaje del jugador de 30 años representa un movimiento estratégico para Alianza Lima, que busca potenciar su plantel de cara a la temporada 2026, con el objetivo de romper la hegemonía de Universitario en la Liga 1 y destacar en la Copa Libertadores.

La incorporación apunta a reforzar la generación de juego y la profundidad ofensiva en el mediocampo. Universitario de Deportes quedó descartado como opción, ya que Vélez no logró llegar a un acuerdo de renovación pese a haber sido una pieza importante en el título crema.

Sería presentado en próximos días

La falta de consenso aceleró el interés de Alianza Lima, que presentó una propuesta más sólida. El club blanquiazul confía en anunciar oficialmente a Vélez como su nuevo refuerzo en los próximos días.