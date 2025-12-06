Perú superó su marca histórica de medallas en los Juegos Bolivarianos 2025

A un día de finalizar los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, el Team Perú superó todas sus marcas históricas al superar las 235 medallas, dejando atrás su mejor registro de 226 preseas obtenido en la edición Trujillo 2013. La jornada del viernes fue especialmente destacada para los exponentes del tenis de campo, tenis de mesa, atletismo y boxeo.

En tenis, las duplas femeninas Lucciana Pérez y Romina Ccuno ganaron la medalla de oro en dobles tras vencer a las colombianas, mientras que en la modalidad masculina Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino obtuvieron la plata.

Ambos tenistas varones además accedieron a la final individual de este sábado, asegurando al menos dos nuevas medallas para el país. En tenis de mesa, la dupla Carlos Fernández y Felipe Duffoo ganó el oro al vencer a sus compatriotas Diego Takeda y Rodrigo Hidalgo, sumando la segunda medalla dorada peruana en este deporte.

Más preseas en atletismo, natación y boxeo

En el penúltimo día de atletismo, Perú sumó tres medallas de bronce gracias a Saida Meneses en los 5,000 metros planos, Ximena Zorrilla en lanzamiento de martillo y Carlos Rospigliosi en lanzamiento de jabalina. La delegación de atletismo acumula hasta el momento 21 preseas: 5 de oro, 8 de plata y 8 de bronce.

En natación artística, Ariana Coronado se colgó la medalla de plata en la modalidad individual. Asimismo, en los duelos de boxeo celebrados en Huamanga, Ayacucho, la delegación nacional conquistó cuatro medallas: Ana Baylón obtuvo plata en los 51 kg femenino, mientras que Francesco Odría, Nahum Puentes y Jefferson Lozano se aseguraron bronces en sus respectivas categorías.

Medallero general

El Perú se mantiene en el tercer lugar del medallero general con 238 preseas (66 de oro, 74 de plata y 98 de bronce). Colombia lidera el cuadro con 318 medallas, seguida por Venezuela con 291, y Chile ocupa el cuarto puesto con 160.