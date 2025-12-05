Alianza Lima vs. Sporting Cristal: conoce horarios y posibles alineaciones del partido de semifinales

Tras el 1-1 de la ida, ambos clubes llegan obligados a ganar o a enfrentarse a los penales para seguir en carrera.

Este sábado 6 de diciembre, Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán en el estadio Estadio Alejandro Villanueva (Matute) para dirimir la semifinal de vuelta de los playoffs de la Liga 1 Perú 2025. Tras un empate 1-1 en la ida, la serie queda abierta: el que gane avanzará a la final del torneo y se asegurará el cupo directo “Perú 2” hacia la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En caso de que persista la igualdad en el marcador global, la definición será por tanda de penales.

Alineaciones probables para el duelo decisivo

Para esta revancha, los entrenadores preparan los onces con algunas modificaciones. Las posibles formaciones:

Alianza Lima (probable): Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Alan Cantero, Eryc Castillo; Paolo Guerrero.

Sporting Cristal (probable): Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Jesus Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro, Felipe Vizeu.

Fecha y hora del partido

Fecha: sábado 6 de diciembre 2025

Hora de inicio en Perú: 20:00 (8:00 p.m.)

Lugar: Estadio Estadio Alejandro Villanueva (Matute), Lima.

Horarios según región