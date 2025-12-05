El reemplazo de Bustos: Hernán Lisi es el nuevo entrenador de Deportivo Garcilaso

A través de sus redes sociales, el club Deportivo Garcilaso de Cusco anunció la contratación del director técnico Hernán Lisi, quien tomará las riendas del equipo con miras a la próxima temporada de la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

En su cuenta oficial de Facebook, el cuadro cusqueño le dio la bienvenida al estratega argentino, destacando su experiencia y profesionalismo, puntos claves que fueron determinantes para su llegada.

"¡Bienvenido al club del pueblo, profesor Hernán Lisi! El Club Deportivo Garcilaso anuncia la llegada de Hernán Lisi como director técnico, quien asumirá la conducción del primer equipo con el profesionalismo y el compromiso que exige esta nueva etapa", se lee en la publicación.

EL REEMPLAZO DE BUSTOS

Cabe precisar que el pasado 14 de noviembre, Deportivo Garcilaso anunció la salida de Carlos Bustos, quien pese a haber conseguido el objetivo de clasificar a un torneo internacional, no llegó a un acuerdo con la directiva para continuar al mando del plantel.