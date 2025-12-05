Deportes

Hace una hora

Alianza Lima vs Sporting Cristal: Kevin Ortega dirigirá el partido de vuelta por los playoff

El árbitro será el encargado de impartir justicia en el duelo de mañana en el estadio de Matute.



La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) designó al árbitro Kevin Ortega como el hombre encargado de impartir justicia en el partido de este sábado entre Alianza Lima y Sporting Cristal, por la semifinal de vuelta de los playoff de la Liga 1.

El juez de categoría FIFA estará a cargo de dirigir las acciones en el encuentro que sostendrán íntimos y cerveceros en el estadio Alejandro Villanueva, en la disputa por el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores como Perú 2.

Ortega estará acompañado en la terna arbitral junto a Stephen Atoche y Alberth Alarcón como primer y segundo asistente, respectivamente. Asimismo, el cuarto árbitro será Rudy Méndez. Por su parte, en el VAR estarán Alejandro Villanueva y Víctor Raez.

PARTIDO DE IDA

Cabe precisar que en el partido de ida, blanquiazules y celestes empataron 1-1 en el Estadio Nacional. Martín Távara adelantó a Cristal a los 68 minutos de penal, mientras que el "Pirata" Hernán Barcos anotó para Alianza.


Temas Relacionados: Alianza LimaDeportesKevin OrtegaLiga 1 2025Sporting Cristal

También te puede interesar:

BANNER