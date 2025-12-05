Matute se prepara: Mininter autoriza banderolas e instrumentos para el Alianza vs Cristal

El Ministerio del Interior confirmó la autorización para el ingreso de banderolas e instrumentos musicales en las cuatro tribunas del estadio Alejandro Villanueva, donde este sábado se disputará el duelo decisivo entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Más de 26 mil espectadores ya aseguraron su presencia para este encuentro clave de los playoffs de la Liga 1.

La expectativa es alta luego del empate 1-1 registrado en el Estadio Nacional durante el primer choque de semifinales. Con el marcador igualado, será la localía de Alianza en Matute la que marque el ambiente de un partido que definirá al ganador de la serie.

Playoffs Liga 1: Todo se define en Matute

El compromiso está pactado para este sábado 6 de diciembre a las 8:00 p.m., y las autoridades han reiterado que las medidas de seguridad estarán reforzadas para garantizar un correcto desarrollo del evento deportivo. El permiso para el ingreso de elementos de animación busca mantener el colorido tradicional de las hinchadas, pero bajo supervisión.

El equipo que resulte vencedor se enfrentará posteriormente a Cusco FC en la llave final que determinará quién obtendrá el cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores 2026. Con todo por jugar, la definición en Matute promete un ambiente intenso y un marco de público imponente.