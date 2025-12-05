Perú ya cuenta 14 medallas en los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025

La delegación peruana que compite en los XXIX Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025 continúa destacando en su sexto día de actividades. Este jueves, el equipo nacional obtuvo una medalla de plata y tres de bronce, alcanzando así un total de 14 preseas en el medallero general.

En judo masculino, Carlos Zavaleta logró la medalla de plata en la categoría 53 kg. En atletismo, Xenia Serena consiguió la medalla de bronce en los 200 metros planos.

Asimismo, los judocas Pheyton Vásquez y Briana Vidal sumaron dos nuevas medallas de bronce tras una sólida participación en sus respectivas categorías.

Los XXIX Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025 se desarrollan del 30 de noviembre al 7 de diciembre, reuniendo a más de 1,500 atletas escolares de nueve países en una celebración del deporte formativo, la integración y el talento juvenil sudamericano.

La delegación peruana que participa en este importante certamen cuenta con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

ASÍ VA EL MEDALLERO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS:

Atletismo

1. Jimmy Alexis Pérez Sáenz – Medalla de oro, 2000 metros varones.

2. Cristopher Johao Briceño Ramírez – Medalla de bronce, salto largo varones.

3. Luciana Paola Velarde Palomino – Medalla de plata, 3000 metros marcha damas.

4. Mayra Daleshka Ayta Arias – Medalla de bronce, lanzamiento de jabalina.

5. Xenia Stefany Serena Escobar – Medalla de bronce, 2000 metros damas.

Tenis de mesa

6. Medalla de plata – Equipo femenino:

• Pierina Muriel Carrasco Silva

• María Jimena Luna Núñez

Judo

Medalla de plata – Varones

7. Carlos Zavaleta Preciado – 53 kg

Medallas de bronce – Damas

8. Mía Acosta Huayllahua – 36 kg

9. Ruth Mejía Champi – 40 kg

10. Paula Leyton Valera – 48 kg

11. Pheyton Vásquez Nevado – 53 kg

12. Briana Vidal Machado – 58 kg

Medallas de bronce – Varones

13. Joshua Saona Castillo – 40 kg

14. Luis Cruz Marín – 48 kg