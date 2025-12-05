Perú supera las 200 medallas en los XX Juegos Bolivarianos 2025 y se consolida en el top 3

El esfuerzo y la disciplina de los atletas nacionales siguen dejando huella en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, donde el Team Perú superó la barrera de las 200 medallas, consolidándose como una potencia regional. Con 59 oros, 57 platas y 89 bronces, la delegación peruana ocupa el tercer lugar del cuadro general, solo detrás de Colombia y Venezuela.

LOS NUEVOS CAMPEONES

La jornada del jueves marcó un hito para el deporte nacional con la aparición del skateboarding en el medallero. El olímpico Ángelo Caro se llevó el oro en la modalidad street con 239,83 puntos, superando ampliamente al ecuatoriano Luis González y al chileno Matías Floto. En la rama femenina, la peruana Kiara Jung obtuvo el bronce, mientras que el oro fue para la colombiana Jazmín Álvarez.

En atletismo, Anita Poma y José Luis Rojas fueron las grandes figuras al ganar los 1500 y 5000 metros planos, respectivamente. Poma cerró con un tiempo de 4:19.62, y Rojas se consagró campeón con 13:22.34, logrando su mejor marca de la temporada. Con estos resultados, Perú alcanzó 18 medallas en esta disciplina, reflejando el crecimiento de su nivel competitivo.

REMO, BOWLING Y BILLAR TAMBIÉN SUBEN AL PODIO

El remo peruano cerró su participación con 11 medallas (3 de oro, 5 de plata y 3 de bronce), destacando las gemelas Pamela Noya y Luciana Zegarra, quienes obtuvieron plata en la modalidad 4LWx femenino. En tanto, el equipo masculino integrado por Arbulú, Cipriani, Cabizza y Farfán logró el bronce.

El bowling nacional también brilló gracias a Yum Ishikawa y Daiji Yuzuriha, quienes se llevaron el oro en dobles masculinos con un puntaje total de 2730.00. Ishikawa además sumó un bronce individual. Por su parte, los billaristas Cristopher Tevez y Victoria Vásquez dominaron la modalidad Bola 9 mixto, consiguiendo la presea dorada, mientras que Jesús Poma se proclamó campeón en frontball individual masculino de pelota vasca.

Con estos logros, Perú reafirma su posición en el top 3 del medallero, sumando 205 preseas en total. Colombia lidera con 294 medallas, seguida por Venezuela con 251 y Perú con 205, en lo que se perfila como una de las participaciones más exitosas del deporte nacional en los Juegos Bolivarianos.