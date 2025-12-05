Mr. Peet confiesa que tuvo problemas por permitir que Pol Deportes narrara el Alianza vs. Cristal

La historia de Clíver Huamán, conocido en redes sociales como Pol Deportes, sigue conmoviendo a los fanáticos del fútbol peruano. El joven, que se hizo viral tras narrar desde un cerro un partido entre Flamengo y Palmeiras, cumplió uno de sus mayores sueños: relatar un encuentro profesional, nada menos que el Alianza Lima vs. Sporting Cristal por los playoffs. Sin embargo, no todo fue tan sencillo como parecía.

PROBLEMAS LEGALES

En el podcast Madrugol, Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, reveló que tuvo dificultades dentro de L1 Max por haber permitido la participación del joven narrador. “Me metí en un problema porque había términos legales que tenían que cumplirse y yo ignoraba ese tema, pero afortunadamente se solucionó”, confesó el periodista deportivo.

Arévalo explicó que, debido a la edad de Pol Deportes, fue necesario tramitar autorizaciones especiales para su participación en la transmisión. “Dentro de mi euforia y sentimiento con este niño, le ofrecí el relato, pero había temas legales que tenían que cumplirse. Afortunadamente, se solucionó, lo autorizaron desde Argentina”, precisó.

SUEÑO CUMPLIDO Y ALEGRÍA GENERAL

A pesar de los contratiempos, Mr. Peet destacó la emoción de ver a Pol Deportes cumplir su meta en un estadio profesional. “Me quedé tranquilo porque lo vi feliz, lo vi relatar; tiene muchísimas condiciones y lo vi disfrutar del momento”, dijo con orgullo.

Por su parte, el joven narrador expresó su alegría tras vivir su primera experiencia en Lima: “Es la primera vez que entro al Estadio Nacional, se me cumplieron varios sueños”. Pol recordó además su inolvidable hazaña en la final de la Copa Libertadores 2025, donde narró el duelo entre Flamengo y Palmeiras desde un cerro, junto a su padre, demostrando que el talento y la pasión pueden romper cualquier barrera.