Sorteo del Mundial 2026: HOY se define el camino de 48 selecciones rumbo a la gloria

La emoción del fútbol mundial vuelve a encenderse. Este viernes 5 de diciembre, la FIFA llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026 en el prestigioso Kennedy Center de Washington D. C., donde se definirán los grupos del torneo que marcará un antes y un después en la historia del deporte rey. Por primera vez, 48 selecciones competirán por la gloria, en una edición conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

¿A QUÉ HORA SE REALIZARÁ EL SORTEO?

El evento podrá verse a las 12:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil se transmitirá desde las 2:00 p.m.. En Venezuela, Bolivia y Miami, el horario será 1:00 p.m..

Aunque la FIFA no ha confirmado aún la lista completa de canales oficiales, se espera que DSports y DirecTV GO ofrezcan la cobertura televisiva en Sudamérica, además del canal de YouTube y sitio web oficial de la FIFA, que transmitirán el evento en vivo de manera gratuita.

Asimismo, Panamericana Televisión realizará un despliegue informativo en su página web y en sus redes sociales con actualizaciones minuto a minuto y los primeros cruces confirmados de las selecciones.

¿CÓMO SERÁ EL SORTEO?

El sorteo dividirá a los 48 equipos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, según la nueva estructura del torneo. De los bombos definidos, destacan potencias como Argentina, Brasil, Francia y Alemania en el Bombo 1, mientras que Colombia y Ecuador integran el Bombo 2 junto a países como Croacia y Uruguay.

Las seis plazas restantes se definirán mediante un repechaje intercontinental programado para marzo de 2026 en Monterrey y Guadalajara, México. En total, serán 104 partidos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, consolidando el torneo más grande y extenso en la historia de la FIFA.