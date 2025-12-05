Directo a la final: Perú venció a Colombia y va por el oro del vóley bolivariano

En un partido cargado de emoción, la selección peruana de vóley derrotó a Colombia por 3-2 y avanzó a la final de los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025. El encuentro, disputado en el coliseo Eduardo Dibós, dejó parciales de 25-18, 20-25, 23-25, 25-20 y 15-13, reflejando la lucha punto a punto entre ambos sextetos.

El combinado nacional, dirigido por el entrenador Antonio Rizola, mostró carácter y paciencia en los momentos decisivos, especialmente en el tie-break, donde el apoyo del público fue determinante para cerrar el triunfo.

Rumbo a la final

Con esta victoria, Perú aseguró su presencia en la gran final del domingo, donde disputará la medalla de oro bolivariana ante un rival que se definirá en las próximas horas.

El trabajo articulado entre el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la Federación Peruana de Vóley continúa impulsando el desarrollo de nuevas generaciones, fortaleciendo su participación en los grandes eventos internacionales.