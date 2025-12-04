Cusco FC confirma ofertas "de varios clubes" por Luis Ramos: "De MÃ©xico y de otras partes"

Rolando Escajadillo, director deportivo de Cusco FC, confirmó que el club ha recibido diversas ofertas por el delantero Luis Ramos, quien actualmente milita en América de Cali de Colombia, cedido a préstamo.

En declaraciones para el diario El Comercio, el directivo cusqueño recordó que el conjunto colombiano tiene la opción de compra del pase del delantero, sin embargo, hasta la fecha no habría mostrado interés alguno.

"Nosotros tenemos un documento firmado entre Cusco FC y América de Cali, ese documento es una cesión de préstamo con opción de compra, el jugador hoy está a préstamo en América de Cali. Entonces, América de Cali tiene opción por la compra del 50 por ciento de su pase. Hasta el día de hoy, el equipo colombiano no se ha comunicado con nosotros para manifestar esa intención", dijo.

¿QUÉ LIGAS PRETENDEN A RAMOS?

"Ya nos han llegado ofertas de varios clubes preguntando por Luis Ramos. Los clubes son de México y de otras partes donde quieren comprar el pase del jugador. Entonces, si América de Cali no hace uso de la opción, nosotros vamos a tomar atención a las otras ofertas", añadió.