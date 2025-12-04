De Cusco a Cajamarca: Carlos Desio es el nuevo entrenador de UTC

Tras salvarse del descenso en la última temporada, UTC de Cajamarca buscará pelear más arriba en la tabla de posiciones y por ello se anticipó al mercado de pases con la contratación de Carlos Desio como nuevo director técnico.

Según fuentes de Radio Ovación, el estratega argentino llegó a un acuerdo con la directiva cajamarquina para ponerse el buzo del "Gavilán del Norte" y buscar meterse en puestos de clasificación a torneos internacionales el próximo año.

LOS NÚMEROS DE DESIO CON CIENCIANO

Cabe precisar que Carlos Desio llega a UTC tras dirigir a Cienciano en la última temporada del torneo local, donde dirigió 33 partidos, habiendo ganado 14 de ellos, empató 10 y perdió en 9 ocasiones.

Pese a que Desio logró la clasificación a la Copa Sudamericana con el cuadro cusqueño, la directiva del "Papá" decidió dar por finiquitado su vínculo contractual, quedando libre para negociar con los cajamarquinos.