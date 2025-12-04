Paolo Guerrero sobre la continuidad de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Por mi parte sí debería seguir”

Paolo Guerrero se pronunció sobre los trascendidos que apuntan a supuestas tensiones en el vestuario de Alianza Lima y negó tajantemente cualquier intención de afectar al club. En declaraciones para BestCable, el delantero fue enfático al asegurar: “Yo jamás perjudicaría al club de mi corazón y de toda mi familia acérrima de Alianza. Aquel que piense que yo pueda hacer algo en contra del club creo que no es hincha de Alianza”. Sus palabras buscan frenar los rumores que señalan presuntas discrepancias entre algunos referentes blanquiazules.

Guerrero respalda al ‘Pirata’

Consultado sobre la situación de Hernán Barcos y las versiones que apuntan a una relación tirante con jugadores experimentados, Guerrero aclaró que las decisiones sobre la continuidad del argentino no dependen de él. Sin embargo, expresó su valoración por el aporte del goleador. “Esa es una decisión que la toma el club. Pero por mi parte sí y más bien agradecido con Hernán por todo lo que ha dado al club”, afirmó.

El capitán íntimo destacó que Barcos cumplió un rol determinante desde su llegada, resaltando que “llegó el momento en el que tuvo que llegar a hacer goles, tener títulos”. Para Guerrero, su paso por la institución ha sido positivo y digno de reconocimiento, especialmente entre los hinchas.

Finalmente, subrayó que su responsabilidad está en el campo y no en las decisiones administrativas o del comando técnico liderados por Franco Navarro y Néstor Gorosito respectivamente. “Después existe una comisión directiva, un cuerpo técnico que son los que evalúan y toman decisiones y a mí no me queda más que prepararme y salir a la cancha a darlo todo”, concluyó, buscando cerrar cualquier polémica en torno a su influencia en el futuro del plantel.