Perú obtiene doble medalla en ciclismo de los Juegos Bolivarianos 2025

El ciclismo de pista peruano protagonizó una noche triunfal en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. El equipo nacional dominó la compleja y táctica carrera del Madison, una prueba de resistencia y relevos, donde los hermanos Robinson y Hugo Ruiz Calle, del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), desplegaron una sincronía perfecta, ejecutando cambios al vuelo impecables y sprints decisivos para asegurar la victoria en una competencia vibrante.

Mientras tanto, en una demostración de velocidad pura, Francis Cachique aseguró su lugar en el podio del Keirin. Con una destacada actuación en la frenética final, siguió de cerca a los líderes y lanzó un ataque preciso para adjudicarse la tercera posición.

Doble éxito para el Perú

Este doble éxito marca un momento histórico para el ciclismo nacional, consolidando a Perú como una potencia emergente en la pista y cerrando una jornada imborrable para el deporte local en los Juegos Bolivarianos.

