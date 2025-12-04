Perú obtiene su primer oro y suma diez medallas en los XXIX Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025

El atletismo le otorgó al Perú su primera medalla de oro en los XXIX Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025 gracias a Jimmy Pérez, quien se impuso en los 2000 metros varones con un tiempo de 5:44.98.

"Este triunfo se lo dedico a mi familia, entrenadores y a todo el Perú", expresó emocionado Pérez tras lograr el podio.

Más medallas para Perú

En otras pruebas, Luciana Velarde obtuvo la medalla de plata en los 3000 metros marcha, Cristopher Briceño logró el bronce en salto largo y Mayra Ayra sumó otro bronce en lanzamiento de jabalina.

En esta primera semana de competencia, el Perú también destacó en judo, con medallas de bronce obtenidas por Mia Acosta, Ruth Mejía, Paula Valera, Joshua Saona y Luis Cruz.

Además, el tenis de mesa aportó una medalla de plata en la modalidad por equipos gracias al desempeño de Pierina Muriel Carrasco y María Luna. Hasta la fecha, nuestra delegación ya suma 10 preseas.

La delegación peruana que participa en los XXIX Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025 cuenta con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).