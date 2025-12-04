Sporting Cristal sufre sensible baja: Luis Abram queda fuera de la vuelta ante Alianza Lima por desgarro

El defensor rimense salió lesionado en el primer partido de los playoffs y se confirmó que no estará disponible para el choque decisivo en Matute.

Sporting Cristal no solo se llevó un empate 1-1 ante Alianza Lima en el primer duelo de los playoffs, sino también una preocupante noticia: la lesión de Luis Abram. El defensor central tuvo que abandonar el campo en camilla durante el encuentro y, aunque inicialmente había dudas sobre su disponibilidad, las evaluaciones médicas confirmaron un desgarro que lo deja completamente descartado para la vuelta del sábado 6 en Matute.

Según información de RPP Noticias, Abram fue sometido a diversas pruebas que determinaron la gravedad de la lesión, lo que representa un golpe para el equipo dirigido por Paulo Autuori. Con la ausencia del zaguero, los celestes deberán rearmar su última línea para afrontar un partido determinante en sus aspiraciones dentro de la Liga1.

De cara al duelo decisivo, el plantel rimense concentrará en La Florida y comenzará inmediatamente su preparación. En este contexto, la experiencia de futbolistas como Yoshimar Yotún e Irven Ávila será clave para sostener al equipo en un escenario complicado como Matute. Ambos jugadores, referentes del plantel, podrían arrancar desde el inicio frente a los blanquiazules.

YOTÚN HACE MEA CULPA

Tras el empate, Yotún expresó su molestia por las situaciones ofensivas que no lograron concretar en el Estadio Nacional. “Hicimos un buen partido y las jugadas de gol que tuvimos no las concretamos. En general, el equipo hizo un gran trabajo porque dominamos el partido”, señaló el volante, destacando que el equipo está decidido a buscar la victoria en la vuelta pese a la baja de Abram.