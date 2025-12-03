Juegos Bolivarianos 2025: Perú rompe su propio récord de medallas

A falta de 5 días para que culmine el certamen, la delegación peruana ya superó todas sus marcas en cuestión de preseas.

A menos de una semana para el cierre de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, la delegación peruana ha establecido un nuevo hito deportivo. Con 176 preseas acumuladas hasta la fecha, el equipo nacional ya superó con amplitud la marca conseguida en Valledupar 2022, cuando el total llegó a 145 medallas.

Récord impulsado por un crecimiento sostenido del deporte nacional

Los deportistas peruanos —integrantes del Programa Ciclo Olímpico, Lima 2027 y el Programa de Apoyo al Deportista del IPD— destacan en la tabla general gracias a las 51 medallas de oro, 51 de plata y 74 de bronce obtenidas en esta edición. Esta cifra representa un incremento del 16,55 % respecto al desempeño de hace cuatro años, según informó el Instituto Peruano del Deporte en un comunicado.

El IPD atribuyó este avance al fortalecimiento de las federaciones y al financiamiento que ha permitido la participación de atletas en torneos internacionales y campamentos de preparación. Este soporte técnico y económico se refleja en un rendimiento más competitivo en diversas disciplinas.

El tiro deportivo se ha consolidado como la disciplina más productiva, al aportar 30 medallas (13 de oro, 12 de plata y 5 de bronce). También sobresalen el surf, con 14 podios, y el taekwondo, que suma 15 preseas, consolidando a estos deportes entre los más destacados del certamen.