Lavandeira tras empate con Cristal: "Nos da la traquilidad de saber que estamos en serie"

El volante de Alianza Lima, Pablo Lavandeira, se pronunció tras el empate por 1-1 del cuadro blanquiazul en el encuentro que disputó en la víspera con Sporting Cristal, por la ida de los playoff para definir el cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores.

En declaraciones a la prensa, el futbolista uruguayo nacionalizado peruano valoró el resultado obtenido en el Estadio Nacional y reconoció la superioridad que tuvo el cuadro bajopontino durante el primer tiempo.

"Sobre todo porque en un primer tiempo que Cristal encontró los caminos para lastimarnos, pudo irse arriba en el marcador. El partido se nos había hecho cuesta arriba. Es un empate que nos da la tranquilidad de saber que estamos en serie, pero que tenemos que mejorar algunos aspectos para en el partido de vuelta buscar la clasificación", dijo.

SOBRE HERNÁN BARCOS

Por otra parte, Lavandeira expresó su respaldo a Hernán Barcos, quien pese a no ser considerado para la próxima temporada, se convirtió en el héroe del partido ante los cerveceros marcando el gol del empate.

"Estoy al lado de él, apoyándolo y escuchándolo. Decir cosas no calma la angustia, pero poner un oído para que sepa que tiene mi respaldo. En el cierre de esta semana de competencia ya lo noté mucho más tranquilo. Es un tocado, es increíble cómo alguna le queda y resolver de la forma cómo resuelve", sostuvo.