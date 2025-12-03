Yotún reclama a la prensa por enfocarse en las virtudes de Alianza Lima: “¿Acaso Cristal no tiene jerarquía?”

Yoshimar Yotún, capitán de Sporting Cristal, no ocultó su incomodidad en la conferencia de prensa posterior al empate ante Alianza Lima. El mediocampista criticó que el enfoque de las preguntas no reflejara el desempeño de su equipo. “Yo no sé por qué les cuesta tanto decir que Cristal hizo hoy un gran partido porque todas las preguntas están direccionadas a Alianza Lima”, expresó, dejando claro su malestar por la falta de reconocimiento.

Yoshimar Yotún defiende la jerarquía celeste ante la cobertura mediática

El volante recordó que Cristal también cuenta con jugadores de alto nivel y experiencia, por lo que le sorprendió la insistencia en destacar únicamente al rival. “Imagínate, tenemos a Araujo, a Abram, tenemos al ‘Cholo’ (Irven Ávila), tenemos a Benavente, tenemos a Enríquez que está en la Selección”, enumeró, antes de lanzar una pregunta directa: “¿Acaso Cristal no tiene jerarquía?”.

Yotún insistió en que el análisis del partido debía incluir la superioridad que, según él, mostró el cuadro rimense en varios pasajes del encuentro. “Hay que analizar. Ponerse los pantalones bien y preguntar por qué Cristal fue superior”, sostuvo. Si bien reconoció falencias en la definición —“no fuimos eficaces quizás a la hora de definir”— remarcó que el dominio celeste fue evidente: “Fuimos superiores”.

Para el capitán, la jerarquía se demuestra durante todo el desarrollo del partido, y no en jugadas aisladas. “Jerarquía son los 90 minutos, no solo un tiro libre o un córner”, afirmó. Yotún cerró su intervención destacando la actitud de su plantel: “Nosotros hoy tuvimos jerarquía, tuvimos los pantalones bien puestos para salir a jugar de un lado a otro y tener paciencia de llegar”.