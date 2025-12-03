Tarjetas amarillas y tiros de esquina: FIFA estudia nuevas reglas del VAR para el Mundial 2026

La FIFA estudia permitir que el VAR intervenga en dos situaciones que hasta ahora no estaban contempladas: la revisión de saques de esquina en caso de errores arbitrales y la revisión de segundas tarjetas amarillas para evitar expulsiones incorrectas. Estas propuestas buscan minimizar fallos que podrían afectar el desarrollo y resultado de los partidos durante la próxima Copa del Mundo.

Según informó el diario británico The Times, la intención de la FIFA es implementar estas pruebas de manera controlada, evaluando su impacto antes de cualquier aplicación definitiva. La medida se alinea con la política de la organización de garantizar decisiones más justas y precisas en los encuentros internacionales.

Estas pruebas se enmarcan en la experiencia que la FIFA ha adquirido desde la implementación oficial del VAR en 2018. Antes de esa fecha, ya se realizaron ensayos en torneos previos para ajustar el sistema y evaluar su efectividad, un procedimiento que ahora se busca replicar con estas nuevas medidas experimentales.

La propuesta será presentada en la reunión anual de la International Football Association Board (IFAB), programada para el 20 de enero de 2026 en Londres. La IFAB es el organismo encargado de aprobar cambios en las reglas del fútbol, y su decisión determinará si estas modificaciones se aplicarán oficialmente durante el Mundial 2026.

OTRAS PRUEBAS EN MARCHA

En esta Copa Árabe en Catar, se viene aplicando una regla experimental que obliga a los jugadores que reciban atención médica a salir del campo por dos minutos, a menos que hayan sido amonestados. La medida busca reducir pérdidas de tiempo y evitar interrupciones estratégicas, mostrando la intención de FIFA de experimentar con cambios que agilicen y hagan más justo el juego.

Por ahora, todas estas modificaciones se encuentran en fase de prueba. La FIFA y la IFAB evaluarán los resultados antes de tomar una decisión final, la cual se espera conocer en los próximos meses, de cara a la preparación del Mundial 2026.