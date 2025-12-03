Remo peruano brilla en los Bolivarianos 2025: dos nuevos oros elevan la cuenta nacional a 51 preseas doradas

Las hermanas Alessia y Valeria Palacios triunfaron en LW2 femenino, mientras que Adriana Sanguineti y Pamela Noya dominaron el W2x. Con estos resultados, el remo suma ocho medallas.

El remo peruano volvió a ser protagonista en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 al conquistar dos medallas de oro este miércoles, contribuyendo a que la delegación nacional alcance las 51 preseas doradas en el medallero general.

Las gemelas Alessia y Valeria Palacios, integrantes del Programa Lima 2027 del IPD, se consagraron campeonas en la modalidad LW2 femenino tras una carrera sumamente reñida. Las peruanas marcaron 1 min 40 s 54 c, superando por apenas 12 centésimas a la pareja paraguaya, que cerró con 1:40.66.

El segundo oro del día llegó gracias a Adriana Sanguineti (Programa Lima 2027) y Pamela Noya (Programa de Apoyo al Deportista – PAD), quienes dominaron la prueba W2x femenino con un sólido tiempo de 1 min 37 s 90 c, colocándose en lo más alto del podio.

Con estas victorias, el remo peruano acumula ocho medallas en lo que va de la competencia: 3 de oro, 4 de plata y 1 de bronce, cuando aún resta una jornada de pruebas por disputarse. Un cierre prometedor para una disciplina que ha demostrado constancia, potencia y crecimiento dentro del equipo peruano.