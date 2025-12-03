Christian Cueva no va más en Emelec: 'Aladino' rescindió contrato para regresar a jugar en Perú

¡Vuelve a nuestro país! Christian Cueva regresará a jugar al Perú tras rescindir su contrato con el club ecuatoriano Emelec, según confirmó el técnico de dicho equipo, Guillermo Duró, este miércoles 3 de diciembre.

De acuerdo al entrenador argentino, el volante peruano tomó esta decisión al no sentirse cómodo en la institución y por optar por otras opciones laborales que maneja en la Liga 1 peruana.

"Él no la estaba pasando bien, no se sentía cómodo. Tiene las opciones de otros clubes y bueno prefirió rescindir contrato. Llegó a un arreglo con los dirigentes para volver a su país", aseguró Duró.

Acuerdo amistoso con la directiva

Estas declaraciones fueron respaldadas por el dirigente del club, Edison Baldeón, quien confirmó que se llegó a un "feliz término" con el futbolista. "Ayer conversamos con Christian (Cueva) y llegamos a un feliz término para ambas partes. Él es un caballero, muy razonable, estuvimos de acuerdo, y no vamos a tener inconvenientes", declaró Baldeón.

¿A dónde iría Cueva?

Con esta salida, se incrementan los rumores sobre una posible incorporación de Cueva al club Juan Pablo II de Chongoyape para la próxima temporada. Cabe resaltar, que 'Aladino', mantenía un contrato con Emelec vigente hasta junio de 2026, el cual decidió finalizar anticipadamente para retornar al fútbol peruano.