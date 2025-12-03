Hernán Barcos salva a Alianza: conoce la historia detrás del abrazo con Gorosito

Un intenso partido se vivió la noche del martes en el Estadio Nacional. Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizaron un encuentro reñido donde los rimenses estuvieron cerca de quedarse con la victoria, pero Hernán Barcos apareció y logró el empate con un sutil pero definitivo toque.

“TUVIMOS QUE HACER UN GOL MUCHO ANTES”

Durante la conferencia posterior al partido, Néstor Gorosito hizo un análisis del partido y señaló que pudieron haber estado más precisos para evitar tantas complicaciones, sin embargo, en resumen, sintió que fue un encuentro bastante parejo.

“Si hubiéramos estado más claros, hubiéramos hecho un gol más. Para mí, en los primeros minutos ellos iniciaron mejor por el sector derecho con Sosa y González. Luego el partido se emparejó en el primer tiempo. En el segundo, si elegíamos mejor en los contragolpes, tuvimos para hacer un gol mucho antes. En nuestro mejor momento llegó el penal”, explicó.

EL ABRAZO Y LA PREMONICIÓN

“Pipo” Gorosito también contó el trasfondo del emotivo momento tras el abrazo con el 'pirata'. “Antes del partido, Hernán me dijo: ‘Si entro, voy a hacer un gol’. Y por eso vino a abrazarme”, reveló el entrenador.

Gorosito también aprovechó la conferencia para aclarar la ausencia del juvenil Piero Cari, quien no fue convocado para el partido. “Tenemos un plantel de más de 30 jugadores. Si entra él, otros deben salir. La confianza en Piero es total, pero hay que elegir según las circunstancias”, precisó. Además, destacó el compromiso de su plantel y el respaldo que siente como técnico. “Lo mejor que le puede pasar a un entrenador es tener el cariño de los jugadores. Eso vale más que cualquier comentario externo”, señaló el estratega argentino.

PRÓXIMO DUELO DECISIÓN EN MATUTE

Alianza Lima buscará sellar su pase a la final de la Liga 1 este sábado 6 de diciembre, cuando reciba a Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva desde las 8:00 p.m. Los hinchas blanquiazules confían en que el “Pirata” Barcos vuelva a ser protagonista en la definición por el cupo a la Copa Libertadores 2026.