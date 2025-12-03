Hernán Barcos tras anotar ante Cristal: “Soy de Alianza para toda la vida”

El delantero ingresó en el segundo tiempo y anotó el gol del empate 1-1 en la ida de los playoffs. Aseguró que, pese a no continuar en 2026, mantiene su compromiso y cariño por el club.

Hernán Barcos volvió a ser decisivo para Alianza Lima. El delantero argentino ingresó en el segundo tiempo del partido ante Sporting Cristal y anotó el gol del empate 1-1 en el Estadio Nacional, por la semifinal de ida de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025. Su aparición fue inmediata: pocos minutos en cancha le bastaron para marcar su noveno tanto del año y mantener abierta la serie que se definirá en Matute.

Al término del encuentro, Barcos habló sobre el complejo momento personal que atraviesa luego de que se anunciara que no continuará en Alianza Lima la próxima temporada. “Durísimo, pero afrontándolo con el profesionalismo de siempre. Soy de Alianza para toda la vida, tranquilo por todo lo que hice y dejé”, expresó en diálogo con L1 Max. El ‘Pirata’ señaló que vive este proceso con serenidad y orgullo por su desempeño en los cinco años que defendió al club.

El delantero también se refirió al resultado obtenido ante los celestes, destacando el esfuerzo del equipo. “Feliz por el gol, por el empate. Fue un resultado justo, los dos hicimos un buen partido. Cristal juega bien, sabíamos que no iba a ser fácil. Al menos llevamos un empate y la serie queda abierta para casa”, sostuvo. Asimismo, aseguró que siente que Alianza es su “segunda casa” y que su vínculo emocional con la institución permanece intacto.

AGRADECIÓ A LOS HINCHAS

Finalmente, Barcos agradeció el respaldo del plantel en medio de una semana complicada para él. “Me llena de orgullo y felicidad. Ellos saben la semana que vengo pasando, pero también saben que soy un profesional, que entrené todos los días y no voy a bajar los brazos hasta el último día”, afirmó. El capitán blanquiazul será una de las cartas clave para la vuelta de este sábado en Matute.