Sporting Cristal y Alianza Lima empataron 1-1 en la semifinal ida de los playoffs

Martín Távara adelantó a los celestes desde el punto penal, mientras que Hernán Barcos selló el empate. La clasificación a la final se resolverá este sábado en Matute.

Sporting Cristal y Alianza Lima igualaron 1-1 en el Estadio Nacional por la semifinal ida de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025, un duelo clave que entrega un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. Martín Távara, desde el punto de penal, abrió el marcador para los rimenses, mientras que Hernán Barcos apareció para decretar la igualdad blanquiazul.

El partido se disputó con mucha fricción y dos equipos que apostaron por evitar riesgos. Sporting Cristal fue el conjunto que generó las ocasiones más claras, pero necesitó de una acción revisada por el VAR para ponerse en ventaja. Jesús Castillo cometió una falta dentro del área sobre Leandro Sosa y, tras la revisión de la jugada, el árbitro Micke Palomino sancionó penal. Távara ejecutó con precisión y venció a Guillermo Viscarra.

Alianza Lima reaccionó en la parte final del encuentro con el ingreso de Hernán Barcos, quien recientemente fue informado que no continuará en el club para la próxima temporada. El ‘Pirata’ aprovechó una jugada de balón detenido, se desmarcó dentro del área y anotó el 1-1 que mantiene vivas las esperanzas íntimas de cara al duelo decisivo.

SE DEFINE EN CASA

Ambos equipos llegarán sin ventajas a la semifinal vuelta, programada para el sábado 6 de diciembre en Matute. Cristal buscará sostener su superioridad futbolística, mientras que Alianza confía en resolver la llave ante su hinchada. El boleto a la final y el pase directo a la Libertadores se definirá en los 90 minutos finales.