Hace una hora

Perú consigue dos medallas más en judo de los Juegos Bolivarianos 2025

Camila Figueroa, integrante del Programa Lima 2027 del IPD, y Xsara Morales lograron el bronce.



En el segundo día de competencias del judo, la delegación nacional sumó dos medallas más en su participación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, en el Polideportivo 3 de la Videna IPD.

Camila Figueroa, integrante del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), obtuvo la medalla de bronce en la categoría -78 kg femenina, mientras que Xsara Morales se quedó con la presea de bronce en los -70 kg.

El judo en los Juegos Bolivarianos se disputará hasta el miércoles 3 de diciembre y nuestro país lleva los siguientes resultados:

MEDALLA DE PLATA

Brillith Gamarra -52 kg femenina
Medalla de bronce:
Driulys Rivas / -57 kg femenina
Hilary Lam / -63 kg femenina
Erick Saraza / -60 kg masculina
Mateo Cóndor / -66 kg masculina
Camila Figueroa / -78 kg femenina
Xsara Morales / -70 kg femenina


