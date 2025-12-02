Perú consigue dos medallas más en judo de los Juegos Bolivarianos 2025

En el segundo día de competencias del judo, la delegación nacional sumó dos medallas más en su participación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, en el Polideportivo 3 de la Videna IPD.



Camila Figueroa, integrante del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), obtuvo la medalla de bronce en la categoría -78 kg femenina, mientras que Xsara Morales se quedó con la presea de bronce en los -70 kg.



El judo en los Juegos Bolivarianos se disputará hasta el miércoles 3 de diciembre y nuestro país lleva los siguientes resultados:



MEDALLA DE PLATA

Brillith Gamarra -52 kg femenina

Medalla de bronce:

Driulys Rivas / -57 kg femenina

Hilary Lam / -63 kg femenina

Erick Saraza / -60 kg masculina

Mateo Cóndor / -66 kg masculina

Camila Figueroa / -78 kg femenina

Xsara Morales / -70 kg femenina