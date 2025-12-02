Jesús Castillo revela el motivo por el cual no volvió a Sporting Cristal y fichó por la "U"

El mediocampista de Universitario de Deportes, Jesús Castillo, habló sobre sus objetivos de cara a la próxima temporada con el cuadro crema y confesó su deseo de seguir cosechando logros y dejar su nombre grabado en la historia del club.

"Yo quiero ganar todo, la verdad. Cada competencia que juguemos quiero ganarla. Quiero que el club siga haciendo historia. Creo que se lo merece, porque ha pasado por años difíciles. La gente y la familia se lo merece, porque están siempre con nosotros en todo momento. Quiero seguir ganando y compitiendo", señaló en entrevista para Latina Deportes.

¿POR QUÉ NO VOLVIÓ A CRISTAL?

Por otra parte, Castillo confirmó que, entre otras cosas, el motivo por el cual no regresó a Sporting Cristal tras su paso por el fútbol portugués fue por que nadie de la directiva rimense se contactó con él para negociar su fichaje.

"¿Sporting Cristal me buscó? No, eso es algo que yo nunca he hablado. Nunca me quiero involucrar tanto con eso, porque se pueden decir muchas cosas que la gente no sabe, pero realmente no. Nadie se comunicó conmigo", sostuvo.