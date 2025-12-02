Carlos Zambrano: Comisión Disciplinaria rechaza reclamo de Alianza contra expulsión del defensa ante UTC

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), declaró infundado el reclamo presentado por Alianza Lima por la expulsión del futbolista Carlos Zambrano en el partido ante UTC de Cajamarca, por la última fecha del Clausura.
Como se recuerda, los blanquiazules habían presentado un reclamo al considerar "injusta" la segunda tarjeta amarilla que recibió el zaguero central durante el primer tiempo del partido ante el "Gavilán del Norte".
Pese a que el club adjuntó un video y un informe técnico alegando que no hubo conducta antideportiva por parte de Zambrano, al Comisión Disciplinaria de la FPF desestimó los argumentos de los íntimos, ratificando la autoridad del árbitro Julio Quiroz, quien dirigió dicho partido.
CONTINÚA SUSPENDIDO
De esta forma, la expulsión de Carlos Zambrano ante UTC se mantiene vigente y no estará en el partido de ida ante Sporting Cristal por los play-off que se jugará esta noche en el Estadio Nacional.