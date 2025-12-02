Alianza Lima vs Sporting Cristal: Hora y alineaciones del primer 'play-off' de la Liga 1 2025

Alianza Lima y Sporting Cristal se preparan para disputar este martes 2 de diciembre, en el Estadio Nacional, el duelo de ida de la primera semifinal de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025. El encuentro marcará el primer paso en la lucha por el cupo ‘Perú 2’, que asegura acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con la obligación de tomar ventaja en esta instancia decisiva.

Posibles alineaciones del Alianza Lima vs Sporting Cristal

El conjunto blanquiazul afronta el partido con un número importante de ausencias, entre ellas Carlos Zambrano y Piero Cari, lo que obliga a Néstor Gorosito a reorganizar su esquema habitual. El técnico argentino apostaría nuevamente por un 4-2-3-1, con Guillermo Viscarra en el arco; una defensa compuesta por Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés y Miguel Trauco; mientras que Jesús Castillo y Fernando Gaibor formarían el doble eje. Pablo Ceppelini asumiría la creación, acompañado por Alan Cantero y Eryc Castillo en los extremos, dejando a Paolo Guerrero como referencia ofensiva.

En el otro frente, Sporting Cristal busca aprovechar su localía y mostrar mayor solidez en un momento clave de la temporada. Paulo Autuori implementaría un 3-4-3 para imponer superioridad en el mediocampo y amplitud en ataque. La defensa estaría integrada por Luis Abram, Miguel Araujo y Rafael Lutiger, con Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Widsom y Yoshimar Yotún manejando los tiempos en la franja central. Arriba, Santiago González y Maxloren Castro acompañarían a Felipe Vizeu, elegido para ocupar la posición de centrodelantero ante la baja de Christofer Gonzales.

Alianza y Cristal llegan con matices distintos, pero con la presión intacta de conseguir un resultado favorable que les permita afrontar con mayor tranquilidad el encuentro de vuelta. El choque no solo define quién se acerca a la final de la Liga 1, sino también quién se asegura un lugar privilegiado en la próxima Libertadores.