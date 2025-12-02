Tres ventas millonarias que impulsaron el fútbol peruano y cambiaron su proyección internacional

El fútbol peruano siempre exporta talento; eso no es novedad. Lo que sí cambia es el precio y la forma. Las cifras que se manejan hoy parecen de otro mundo, generando un interés que va más allá de lo deportivo.

Aún así, no todas las ventas son iguales. Hay algunas transferencias que marcan un antes y un después.

Estas operaciones no solo llenaron las arcas de los clubes. Más bien, redefinieron el valor del jugador nacional en el extranjero. Son hitos que abrieron puertas y mostraron nuevos caminos. La valorización del futbolista local depende de estos precedentes.

El récord de Aguilar y el modelo corporativo

La venta más alta registrada desde la liga peruana es la de Kluiverth Aguilar, a quien Alianza Lima transfirió al City Group en 2020. Se habló mucho de 2.8 millones de dólares, aunque claro está, esa cifra genera debate porque fuentes en Europa mencionaron montos menores. Parece que el número peruano es el correcto, pero es clave entender que no fue un pago único en efectivo.

Más bien, el monto total incluye fuertes variables por rendimiento. Además, Alianza se guardó inteligentemente un porcentaje de una futura reventa. Este es el modelo de negocio moderno. Un grupo corporativo global invierte en potencial puro. De hecho, el destino inicial de Aguilar fue el Lommel SK de Bélgica, pues el City Group compró su proyección a futuro.

La corrección histórica del 'Conejo' Rebosio

Muchos rankings recientes, por descuido, olvidan una transferencia clave. Se trata de la venta de Miguel Rebosio en el año 2000, cuando Sporting Cristal lo vendió al Real Zaragoza de España. La cifra fue de 2.0 millones de euros, que en esa época equivalía a unos 2.02 millones de dólares.

Este monto es importante porque supera las ventas iniciales de Claudio Pizarro o Jefferson Farfán, quienes salieron por 1.5 millones cada uno. Por lo tanto, el 'Conejo' marcó un verdadero hito para un defensor peruano.

Su caso demuestra que el fútbol peruano ya cotizaba alto hace dos décadas, sobre todo si el jugador destacaba en la Copa Libertadores. Rebosio, de hecho, validó esa cifra con una buena carrera en España, ganando incluso una Copa del Rey con el Zaragoza.

Quispe el estándar del talento consolidado

Recientemente, la venta de Piero Quispe marca la pauta actual. Universitario de Deportes lo traspasó a Pumas de México en una operación que bordeó los 2.0 millones de dólares. Aquí vemos una diferencia clave con el caso Aguilar.

Quispe no se fue del país como una promesa juvenil. Más bien, se fue como el mejor jugador del campeonato peruano 2023, después de salir campeón con la 'U' siendo la figura. Los clubes mexicanos pagan bien, pero pagan por rendimiento inmediato. Ellos no están comprando un proyecto a largo plazo, quieren soluciones ya.

Debido a esto, Quispe es el precio base actual para una estrella probada de la Liga 1. Queda claro que el fútbol peruano produce esta calidad.

El verdadero valor de la cantera nacional

El fútbol peruano tiene materia prima valiosa, eso queda demostrado. El gran reto para los clubes es saber negociar. Ya no basta con vender rápido por pura necesidad económica. El caso Aguilar enseña la importancia vital de las cláusulas.

Retener un porcentaje a futuro es fundamental, pues asegura ingresos a largo plazo. Las ventas de Rebosio y Quispe confirman el precio de un jugador seleccionado y figura en el torneo. Los 2.0 millones de dólares parecen ser el nuevo piso. El talento local tiene un precio alto, y estas transferencias históricas lo confirman.

Los clubes deben aprender de estas operaciones para crecer. El mercado internacional está dispuesto a pagar lo que vale el jugador.