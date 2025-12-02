Sebastián Britos revela que su salida de Universitario fue decisión exclusiva de la dirigencia

El arquero uruguayo lamentó la forma en que le comunicaron que no continuará en el club y aseguró que Jorge Fossati no tuvo participación en la medida.

Sebastián Britos, arquero tricampeón con Universitario de Deportes, lamentó este lunes la forma en que le comunicaron que no continuaría en el club para la temporada 2026. En declaraciones a Fútbol como Cancha de RPP, el golero uruguayo aseguró que su intención era renovar, pero se encontró con la negativa de la dirigencia crema. “Yo esperaba en mi cabeza que iba a continuar en el club”, comentó, al recordar que la noticia le fue transmitida el último día de entrenamientos.

El portero de 37 años señaló directamente al administrador Franco Velazco y al gerente deportivo Álvaro Barco como las personas que le informaron su salida. Britos también subrayó que la decisión estuvo tomada con anticipación, pero lamentó que se lo comunicaran en el cierre de la temporada. “Lo que me molestó es que hayan esperado hasta el último día para decírmelo”, declaró.

Asimismo, Britos reveló que conversó con su compatriota, el entrenador Jorge Fossati, tras confirmarse su no renovación. Según contó, el técnico le explicó que la medida fue responsabilidad absoluta de la dirigencia y que él no intervino en la decisión. “Fue una decisión exclusiva del club”, remarcó el arquero en su diálogo con RPP.

ANALIZA OPCIONES

Pese a su salida, Britos reconoció el profesionalismo del comando técnico y expresó respeto por el proceso deportivo que vivió en Universitario, donde se consolidó como uno de los referentes del tricampeonato. Ahora, el experimentado guardameta analiza opciones para continuar con su carrera mientras el club crema se prepara para una temporada marcada por cambios estructurales en su plantel.