¿Rumbo a la Selección Peruana?: Gustavo Álvarez anuncia su salida de la Universidad de Chile

El director técnico argentino, Gustavo Álvarez, anunció su salida de la Universidad de Chile, pese a que aún mantiene contrato vigente con el cuadro chileno y aún quedan partidos por disputar en la presente temporada.

En declaraciones a la prensa, el estratega, quien fue voceado semanas atrás como uno de los candidatos para dirigir la Selección peruana de Fútbol, señaló que el motivo de su salida responde a un "profundo desgaste".

"Quiero ser bien claro. Siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. Me enamora este club, haciendo referencia a jugadores, funcionarios y al hincha. La razón es de un profundo desgaste", señaló.

DESCARTA OFERTAS

Asimismo, Álvarez descartó que el motivo de su salida sea para negociar con otros equipos: "Quiero aclarar esto bien lejos del oportunismo. Mirando a los hinchas, yo no tengo ninguna propuesta de trabajo. Mi planificación para enero es descansar y recargar energías con mi familia", sostuvo.