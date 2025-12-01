Juegos Bolivarianos 2025: Perú roza el segundo lugar del medallero

Perú continúa firmando una destacada participación en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, tras acumular 144 medallas y consolidarse en el tercer lugar del medallero general. La delegación nacional elevó su cuenta a 43 preseas doradas gracias al impulso clave del surf y el taekwondo durante la jornada dominical. Colombia se mantiene firme en la cima con 198 medallas, incluidas 83 de oro, a pocos días del cierre del certamen, programado para el próximo 7 de diciembre.

Foto: Juegos Bolivarianos

Surf peruano destaca en Punta Rocas

El equipo anfitrión reforzó su posición gracias a un desempeño sobresaliente en Punta Rocas, donde sus representantes dominaron la mayoría de las ocho modalidades de surf en competencia. Los deportistas peruanos se apoderaron de siete oros, una plata y seis bronces, destacando nombres como Cristopher Bayona (bodyboard), Lucas Garrido Lecca (longboard masculino), María Fernanda Reyes (longboard femenino), Sol Aguirre (shortboard femenino), Lucca Mesinas (shortboard masculino), José Sebastián Gómez (sup surf) e Itzel Delgado (sup race). La panameña Verónica Correa fue la única en romper la hegemonía peruana al ganar el bodyboard femenino.

En tanto, Venezuela permanece en el segundo puesto con 158 medallas, de las cuales 55 son de oro, aunque con un Perú cada vez más cerca en el acumulado. Más atrás se mantienen Chile, con 92 medallas, y Guatemala, que sigue siendo el país invitado con mejor rendimiento en esta edición al sumar 60 preseas y escalar posiciones en el tablero general.

Panamá, impulsada por su reciente oro en surf, escaló al séptimo lugar con un total de 18 medallas y se consolidó como la segunda delegación centroamericana con mejor rendimiento en estos Juegos, solo por detrás de Guatemala. Los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 reúnen a más de 4.000 atletas de 17 países, marcando el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.