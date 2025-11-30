¡Conquistan las olas! Perú sumó 7 medallas de oro en Surf en los Juegos Bolivarianos 2025

La delegación peruana de surf tuvo una brillante actuación este domingo en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, obteniendo el primer lugar en siete de las ocho modalidades disputadas en la playa Punta Rocas.

Los deportistas nacionales Cristopher Bayona, Sebastián Gómez, María Fernanda Reyes, Lucas Garrido Lecca, Sol Aguirre y Lucca Mesinas consiguieron medallas de oro en sus respectivas categorías.

Rendimiento en múltiples modalidades

El primer oro del día llegó en bodyboard masculino cuando Cristopher Bayona se impuso al panameño Edwin Núñez con un puntaje de 14.50 frente a 14.03 de su rival. En SUP Surf masculino, José Gómez obtuvo la medalla de oro al superar al chileno Gabriel Salazar con 16.17 puntos contra 13.26 del representante chileno.

María Fernanda Reyes se adjudicó la presea dorada en longboard femenino con un puntaje de 11.84, superando a la colombiana Margarita Conde que sumó 8.30 puntos. Lucas Garrido Lecca continuó con el éxito peruano al ganar el oro en longboard masculino tras derrotar al chileno Rafael Cortez.

En shortboard femenino, Sol Aguirre obtuvo el primer lugar con 12.34 puntos ante los 8.77 de la ecuatoriana Dominic Barona. La jornada culminó con Lucca Mesinas coronándose campeón en shortboard masculino al imponerse a su compatriota Alonso Correa 14.43 contra 12.50. En bodyboard femenino, Solange Calderón obtuvo bronce, completando así el medallero peruano con 7 oros, 1 plata y 6 bronces en la competencia de surf.