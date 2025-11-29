Deportes

Hace 47 minutos

En esgrima Perú logró cuatro medallas en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025

El equipo masculino de florete consiguió la medalla de plata al disputar la final contra Chile.




En el último día de competencias de esgrima en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, el equipo masculino de florete consiguió la medalla de plata, con lo cual la delegación nacional de este deporte finalizó con un total de 4 preseas en el torneo que se desarrolló en el Polideportivo 1 de la Videna IPD.

El Team Perú, liderado por el integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, Renzo Fukuda, su hermano Alessio, Joaquín Espinoza e Isaac Ariza, disputó palmo a palmo la final contra Chile, y fue superado por 45-38.

Este resultado se sumó a las 3 medallas que había logrado el equipo nacional en días anteriores. Dos de ellas de oro gracias a María Luisa Doig (Espada individual) y Renzo Fukuda (Florete individual), y otra de plata a través de Lukas Eichhorn (Sable individual).

Vale destacar que el equipo femenino de Sable, donde compitieron María Karina Galindo, Hilary Aguilar y Darma Canal, cayó por 39-45 ante Bolivia, en el combate por la medalla de bronce.

A casi una semana de terminar el certamen, la delegación peruana sigue firme en los primeros lugares del medallero con más de 115 preseas, solo por detrás de Colombia y Venezuela.


