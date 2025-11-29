En esgrima Perú logró cuatro medallas en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025

En el último día de competencias de esgrima en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, el equipo masculino de florete consiguió la medalla de plata, con lo cual la delegación nacional de este deporte finalizó con un total de 4 preseas en el torneo que se desarrolló en el Polideportivo 1 de la Videna IPD.

El Team Perú, liderado por el integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, Renzo Fukuda, su hermano Alessio, Joaquín Espinoza e Isaac Ariza, disputó palmo a palmo la final contra Chile, y fue superado por 45-38.

Este resultado se sumó a las 3 medallas que había logrado el equipo nacional en días anteriores. Dos de ellas de oro gracias a María Luisa Doig (Espada individual) y Renzo Fukuda (Florete individual), y otra de plata a través de Lukas Eichhorn (Sable individual).

Vale destacar que el equipo femenino de Sable, donde compitieron María Karina Galindo, Hilary Aguilar y Darma Canal, cayó por 39-45 ante Bolivia, en el combate por la medalla de bronce.

A casi una semana de terminar el certamen, la delegación peruana sigue firme en los primeros lugares del medallero con más de 115 preseas, solo por detrás de Colombia y Venezuela.