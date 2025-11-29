Sebastián Britos sobre su salida de Universitario: “Recién me enteré que no sigo en el club”

Universitario de Deportes confirmó este viernes que Sebastián Britos no continuará en el plantel para la temporada 2026, marcando así el fin de un ciclo exitoso en el arco crema. El guardameta uruguayo, campeón en los torneos nacionales de 2024 y 2025, fue el primer jugador anunciado oficialmente dentro de la lista de salidas del club de cara al próximo año.

Antes de viajar a Uruguay para iniciar sus vacaciones, Britos destacó en Best Cable Sports que su etapa en la ‘U’ estuvo llena de aprendizajes y desafíos. “Muchas experiencias, aprendizajes, un año hermoso para mí a pesar de situaciones negativas. Lo coronamos de la mejor manera”, expresó el portero, quien disputó 73 partidos entre Liga1 y Copa Libertadores, consolidándose como titular indiscutible durante dos campañas.

El arquero de 37 años afirmó que recién fue informado de que no seguiría en la institución, aunque aseguró irse satisfecho por todo lo logrado. “El club acaba de comunicar que no sigo. Me voy tranquilo porque dejé todo. Gané los cuatro torneos que disputé, dos nacionales, no perdí un clásico. En el equipo más grande del país, haber conseguido todo esto me parece demasiado”, señaló Britos, quien también dejó abierta la posibilidad de continuar su carrera en Perú o en el extranjero.

APOSTARÁN POR ROMERO

Con su salida, Universitario de Deportes liberará un cupo de extranjero y ya tiene definida su portería para el 2026. Diego Romero regresará tras su préstamo en Banfield y será el arquero principal, respaldado por Miguel Vargas y Aamet Calderón. “No necesito decir lo que considero de Diego como arquero; estando en Universitario, sin jugar, lo llevo a la selección”, destacó Jorge Fossati en RPP, confirmando la confianza en el joven guardameta.