El surf peruano sumó sus primeras medallas en los Juegos Bolivarianos 2025. Este sábado, Itzel Delgado y Andrés Rodríguez-Velis conquistaron la presea de oro y de bronce, respectivamente, en la modalidad de SUP Race.

La jornada fue impecable para la delegación nacional. Itzel, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, impuso un ritmo sólido desde la partida y remó con consistencia hasta quedarse con el primer puesto, superando a competidores de Panamá, Colombia y Venezuela.

Andrés también entregó una actuación destacada, asegurando el bronce para que el Perú tenga doble presencia en el podio bolivariano.

“Estoy agradecido con el IPD por el respaldo que nos permite entrenar a alto nivel y conseguir resultados como este. Le dedico este triunfo a todos los peruanos”, señaló Itzel Delgado.

Perú va por más

La acción continúa para el equipo nacional. Este sábado, tablistas como Lucca Mesinas, Alonso Correa, Sol Aguirre, Arena Rodríguez, Piccolo Clemente, entre otros, competirán en rondas clasificatorias buscando su pase a la final programada para este domingo 30 de noviembre.