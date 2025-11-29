Perú suma su segunda medalla en Clavados en los Juegos Bolivarianos 2025

La delegación peruana continúa obteniendo medallas en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 y esta vez, los deportistas de Clavados ganaron dos preseas de bronce en el Centro Acuático de la Videna IPD.

Mayte Salinas, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), subió al podio en la modalidad Trampolín 3m femenino, al realizar una serie de giros y rutinas para sumar 222.10 puntos.

El oro fue para Daniela Zapata y la de plata para Gabriel Rusinque, ambas de Colombia.

Más medallas para Perú

Mientras que la primera presea se logró el viernes 28, en la prueba de Trampolín 3m Sincronizado masculino con un puntaje de 258.93, gracias a la dupla conformada por Facundo Meza y Adrián Infante, quien es médico de la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos (DINASEB) del IPD.

De esta forma, el Team Perú acumula más de 100 medallas en el torneo, que se desarrolla hasta el 7 de diciembre en sedes de Ayacucho y Lima.