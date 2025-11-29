Kimberly García gana medalla de oro y se consagra campeona en los Juegos Bolivarianos 2025

¡Arriba Perú! Kimberly García obtuvo la medalla de oro en los 21 km de marcha atlética durante los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, realizados este sábado 29 de noviembre en la Playa Agua Dulce, en Chorrillos.

La atleta peruana registró un tiempo de 01:35:07 para adjudicarse la victoria en la prueba, sumando la segunda medalla de oro para el Team Perú en atletismo tras el triunfo de Ferdinand Cereceda en la maratón masculina.

La deportista huancaína lideró la competencia desde la salida y en la mitad del recorrido comenzó a distanciarse de su compatriota Mary Luz Andía, quien finalmente obtuvo la medalla de plata. El podio lo completó la ecuatoriana Magaly Bonilla con la presea de bronce, en una prueba donde el equipo peruano demostró su dominio en la disciplina de marcha atlética.

Logros de atleta

Esta victoria representa la tercera medalla de Kimberly García en Juegos Bolivarianos, tras el bronce obtenido en Trujillo 2013 y la plata en Santa Marta 2017. La atleta no había participado en la edición de Valledupar 2022, por lo que esta presea dorada significaba un logro pendiente.

Equipo de marcha atlética peruano

Cabe resaltar, que el equipo de marcha atlética peruano completó una destacada jornada en los Juegos Bolivarianos, al sumar también la medalla de plata en la prueba masculina mediante la actuación de Luis Henry Campos.