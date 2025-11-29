Palmeiras y Flamengo jugarán HOY la final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental de Ate

Lima está lista para albergar el vibrante encuentro entre Palmeiras y Flamengo, quienes se enfrentarán hoy sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate, por la final de la Copa Libertadores 2025.

Ambos equipos llegan en su mejor momento de la temporada, ubicándose en la zona alta de la tabla de posiciones del Campeonato Brasileño, y buscan convertirse en el primer tetracampeón brasileño de la historia del torneo.

Esta será la segunda vez que ambos clubes se enfrenten en una final de Libertadores, luego del triunfo de Palmeiras por 2-1 en la edición de 2021 disputada en Montevideo. El ganador de este encuentro sucederá al Botafogo como campeón del principal torneo de clubes de Sudamérica.

Detalles del partido

El partido iniciará a las 4:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Monumental. El encuentro representa un duelo entre dos equipos que se conocen profundamente y mantienen una estrecha rivalidad en el campeonato brasileño, donde actualmente el 'Mengao' mantiene una mínima ventaja.

Posibles alineaciones

Palmeiras alinearía a Lomba; Khellven, Gomez, Cerqueira, Piquerez; Allan, Moreno; Pereira; 'Flaco' López, Anderson y Vitor Roque. Por su parte, Flamengo presentaría a Rossi; Sandro, Pereira, Danilo, Varela; Jorginho, Pulgar; De Arrascaeta, Carrascal; Araujo y Bruno Henrique.