Survivor Series 1997: la noche en que Bret Hart fue traicionado ante millones de espectadores

El 9 de noviembre de 1997, la WWE vivió una de las noches más escandalosas de su historia. En el evento Survivor Series, realizado en Montreal, Canadá, Bret “The Hitman” Hart perdió el campeonato mundial de una manera insólita: fue traicionado en vivo por Shawn Michaels y el propio presidente de la compañía, Vince McMahon.

Aquella noche pasó a la historia como “The Montreal Screwjob” o “La Traición de Montreal”, un episodio que marcó un antes y un después en la lucha libre profesional.

Una traición televisada al mundo

Bret Hart se despedía de la WWE para firmar con la WCW, su competencia directa. Según los acuerdos previos, debía retener el título en su tierra natal y entregarlo días después. Sin embargo, McMahon tenía otros planes.

En pleno combate, cuando Michaels aplicó la llave Sharpshooter, el árbitro sonó la campana sin que Hart se rindiera. En segundos, millones de espectadores vieron en vivo cómo el héroe canadiense era despojado de su campeonato. La escena provocó furia, abucheos y uno de los momentos más tensos jamás vistos en un ring.

El motivo de la traición

La decisión de Vince McMahon de alterar el resultado surgió por miedo a perder el control de su título mundial. Hart había firmado un contrato con la WCW, y el empresario temía que el luchador apareciera en televisión con el cinturón de la WWE, algo que ya había ocurrido con otras figuras.

Además, la relación personal entre Hart y Shawn Michaels estaba completamente rota. El canadiense se negó a perder ante él en Montreal, su país natal, donde era considerado un héroe nacional.

Para McMahon, la única salida fue asegurar que el título no saliera de su empresa, incluso a costa de la confianza de su estrella más grande.

¿Qué pensó Bret Hart?

Bret Hart se enteró de la traición en tiempo real. Al sonar la campana, creyó que se trataba de un error, pero al ver a McMahon en ringside entendió que lo habían engañado.

Su reacción fue inmediata: escupió a McMahon frente a las cámaras, escribió “WCW” en el aire y destruyó el mobiliario alrededor del ring. En camerinos, llegó a golpear al empresario en la cara, dejándolo con un ojo morado.

Años después, Hart confesó que se sintió “humillado y traicionado” no solo como atleta, sino como persona. “No fue parte del show, fue una traición real”, escribió en su autobiografía Hitman: My Real Life in the Cartoon World of Wrestling.

El nacimiento de la era más agresiva de la WWE

El escándalo marcó el nacimiento de la Attitude Era, una etapa más violenta, rebelde y televisiva que transformó la industria. Vince McMahon se convirtió en el villano “Mr. McMahon”, el jefe cruel y manipulador que dominaría la pantalla durante años.

Aquella estrategia redefinió el entretenimiento deportivo y consolidó a la WWE como líder mundial, catapultando a estrellas como Stone Cold Steve Austin y The Rock.

De Montreal a San Diego: el legado que revive

Este sábado 29 de noviembre, la WWE celebrará el Survivor Series: WarGames 2025 desde el estadio Petco Park de San Diego, California. Será la primera vez que el evento se realice en un estadio, y los fanáticos ya especulan con la posibilidad de nuevas traiciones, alianzas rotas y homenajes al polémico suceso de Montreal. Casi tres décadas después, el eco de aquella campana aún resuena en la memoria de los aficionados.

Una historia que nunca muere

La “Traición de Montreal” trascendió el deporte y se convirtió en mito. A partir de ese día, los fanáticos entendieron que en la WWE, la ficción y la realidad pueden confundirse en cualquier momento. Y aunque los protagonistas han hecho las paces, cada Survivor Series revive aquella sensación de traición que cambió para siempre la historia del ring.